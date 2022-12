Si allunga la lista delle pretendenti per Youssoufa Moukoko. Secondo il Times, il Chelsea dovrà scontrarsi con la concorrenza di Manchester United e Liverpool per assicurarsi le prestazioni del 18enne gioiellino del Borussia Dortmund. Il centravanti tedesco, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di firmare per un club in cui non sarà protagonista.