Dopo aver già annunciato Sule per la prossima stagione, il Borussia Dortmund ufficializza l'acquisto di un altro difensore: si tratta di, che ha firmato con i gialloneri fino al 2027: "Il club della Bundesliga Borussia Dortmund ha preso il nazionale tedesco (22) per la stagione 2022/23 - si legge sul comunicato ufficiale - Il difensore centrale, alto 1,91 metri, è attualmente all'SC Freiburg, quarto in classifica. Schlotterbeck ha completato oggi le visite mediche a Dortmund e ha firmato un contratto con durata fino al 30 giugno 2027".