Il centrocampista del Borussia Dortmund Julian Weigl parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con l'Inter: "Siamo felici dopo il successo sul Borussia Monchengladbach, anche quando gli avversari pressavano abbiamo lavorato bene: è una vittoria che ci dà entusiasmo. Io difensore? Non mi importa, decide l'allenatore. L'Inter ha qualità in ogni posizione, è una squadra di alto livello e lo sta dimostrando. Darò il mio meglio, in qualunque posizione. Io seguito dai nerazzurri in passato? Non che io sappia... Come fermare l'Inter? Hanno fatto benissimo contro la Juve, abbiamo guardato molto video: proveremo a sviluppare una strategia, vedremo quali occasioni capiteranno e proveremo a sfruttarle. Lukaku? Ho giocato contro tanti altri giocatori forti fisicamente, affrontarlo sarà normale per me. La multa a Sancho? Siamo aperti verso di lui, è pronto per domani".