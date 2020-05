Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Paderborn: "La sfida con il Bayern? Abbiamo avuto giornate migliori, questo è certo. Ovviamente dobbiamo fare meglio e sfruttare al massimo questo tipo di partite. Senza pubblico non c'è il fattore campo, mi sarebbe piaciuto avere i tifosi contro il Bayern. Con lo stadio pieno avremmo potuto fare molto di più".