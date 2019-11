Borussia Dortmund-Inter 3-2



INTER



Handanovic 6,5: Si distende a sventare una conclusione ravvicinata di Gotze, Vola anche su Sancho, ma non può proprio niente sui due gol di Hakimi e quello di Brandt.



Godin 5: Sulla rimessa in gioco di Candreva dorme anche lui, concedendo colpevolmente a Brandt l’interno del campo.



de Vrij 5: In marcatura su Hakimi lamenta una spinta ma in realtà si stacca quel tanto che basta per consentire al marocchino di trovare tempo e spazio per coordinarsi e battere Handanovic da due passi.



Skriniar 6: Commette anche lui qualche imprecisione ma nel complesso è il più solido del reparto e alcuni suoi interventi tengono in piedi la baracca.



Candreva 5,5: Suoi entrambi gli assist per i due gol nerazzurri. Poi gestisce male un paio di ripartenze e si lascia bruciare da Hakimi per il terzo gol dei padroni di casa. Nel secondo tempo è invisibile.



Vecino 6: Parte benissimo con buon ritmo e palle recuperate. Si inserisce benissimo a raccogliere l’assist di Candreva per il gol del momentaneo 2-0. Poi calo vertiginoso, sbaglia tutti i palloni e soffre il pressing avversario.



(Dal 23’ s.t. Sensi 6: Primi dieci minuti di studio, poi si scalda e inizia a giocare. Buona penetrazione in area, ma conclude troppo centralmente).



Brozovic 5: Un numero da mago per innescare il gol del momentaneo 2-0. Anche lui, come i compagni, esce dagli spogliatoi con tutt'altra verve. Perde molti palloni, si innervosisce e non crea più gioco. Imperdonabile sul pareggio di Brandt, dove insieme a Godin e Candreva sembra essere da un'altra parte con la testa.



Barella 5,5: Un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni. Corre con la solita voglia ma questa volta viene meno un pizzico di qualità nelle giocate.



Biraghi 5: Mai in partita, in perenne difficoltà. Da quel lato il Borussia Dortmund sfonda continuamente.



(Dal 21’ s.t. Lazaro 5,5: Un paio di buone volate, poco altro, ma il tempo a sua disposizione è quello che è).



Lukaku 5: Impreciso, sbaglia molti appoggi e non riesce a tenere alta la squadra, specie nelle difficoltà della ripresa.



(Dal 28’ s.t. Politano 6: Sfortunatissimo, si fa male appena mette piede in campo per un pestone sulla caviglia. Nonostante tutto trova quasi un grande assist di tacco per Sensi).



Lautaro 7: Si invola a raccogliere il lancio di Candreva e dalla corsia destra elude prima l’intervento di Akanji, poi quello di Hummels e infine quello di Weigl, prima di scaraventare il pallone in rete. Di tacco si libera dell'avversario e trova Candreva sulla destra che vola a servire l'assist che porta al gol di Vecino.





Conte 5: Primo tempo perfetto ma poi l'Inter si accartoccia nel secondo tempo e lui non trova soluzioni per rimediare.



BORUSSIA DORTMUND



Burki 6

Hakimi 8

Akanji 5

Hummels 5

Schulz 6

Witsel 6

Weigl 6

Sancho 6,5 (dal 37’ s.t. Piszczek)

Brandt 7

Hazard 6,5

Gotze 6,5 (dal 19’ s.t. Paco Alcacer 7).



Favre 7