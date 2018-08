Thorgan Hazard, esterno offensivo 25enne e fratello di Eden, giocherà anche in questa stagione con il Borussia Monchengladbach. Il belga, seguito anche dalla Roma nelle passate settimane, lo ha confermato in un'intervista alla Bild: "La mia testa pensa solo al Mönchengladbach, voglio restare ancora in questo club. Spero di disputare una buona stagione".