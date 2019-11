Borussia M’Gladbach-Roma 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 35′ Fazio (aut.), 19′st Fazio, 94' Thuram

Assist: 19’st Kolarov, 94' Plea

Ammoniti: 41′ Mancini, 45′ Benes



Borussia M’Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke (28′ Hofmann), Wendt (85’ Bensebaini); Ginter, Zakaria; Neuhaus (73′ Plea), Benes, Thuram; Stindl. All.: Rose.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini (59′ Diawara), Veretout; Zaniolo (77′ Under), Pastore (80’ Perotti), Kluivert; Dzeko.

All.: Fonseca.



Arbitro: Manzano