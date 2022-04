Il DS del Borussia M'gladbach, Roland Virkus, ha rilasciato un'intervista a Kicker in cui ha svelato le intenzioni del club per quanto riguarda Marcus Thuram: "Non intendo venderlo, lotterò per farlo rimanere. Devo però considerare anche i progetti personali, se non troveremo un accordo, vedremo quale soluzione intraprendere". L'esterno francese, figlio di Lilian (ex giocatore della Juventus), era stato accostato all'Inter la scorsa estate.