Roland Virkus, ds del Borussia Monchengladbach, ha smentito a Sky la possibilità di un ritorno in panchina di Favre:



"Lucien Favre ci ha detto che non vuole più lavorare in Germania. Abbiamo fatto di tutto nelle ultime due settimane per convincerlo ma devo essere molto chiaro: non credo che sarà l'allenatore del 'Gladbach nel corso dei prossimi due anni. State certi che vogliamo fare veloce con la scelta del nuovo tecnico ma visto che negli ultimi anni non abbiamo preso delle buone decisioni in merito, è estremamente importante per noi scegliere nel migliore dei modi".