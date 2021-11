Intervistato dalla Bild, il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach Max Eberl ha svelato un retroscena di mercato su Alexis Sanchez: "Prima che lo prendesse l'Udinese stavamo pensando di portarlo in Germania. Io all'epoca ero il coordinatore del settore giovanile e avevo preso dei contatti. Così come per Pjanic, quando giocava ancora in Lussemburgo".