A margine della conferenza stampa prima del decisivo match contro l'Inter, Marco Rose, allenatore del Borussia Moenchengladbach, ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky: "A livello nazionale siamo settimi in Bundesliga, buttando via qualche punto di troppo. Potevamo aspettarci qualcosa in più ma non siamo così lontani. Vogliamo ripeterci dopo il quarto posto dello scorso anno, ma ci sono tante squadre che lottano per questo obiettivo. Il sorteggio con Inter e Real Madrid è stato durissimo. A Milano, nella prima partita, abbiamo impiegato parecchio tempo per esprimerci come volevamo. Romelu Lukaku è un giocatore straordinario sul quale devi difendere in maniera ottimale. L'Inter deve vincere e arriverà preparata al massimo per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo fare in modo che ciò non avvenga".