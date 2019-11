Il tecnico del Borussia Monchengladbach, Marco Rose, presenta la sfida di Europa League con la Roma: "Tutte le partite sono importanti, dopo quella di domani faremo delle valutazioni in base a come andrà. Dobbiamo confermare le prestazioni delle ultime settimane, conosciamo le qualità della Roma: dovremo difendere bene, ma con i nostri tifosi vogliamo essere protagonisti e padroni del campo. Domani Embolo non potrà scendere in campo pur stando bene, Thuram lo stiamo mettendo sempre più centravanti, domani sarà importante la sua prestazione. La gara d'andata? Il rigore non c'era, lo confermo, prendiamo la partita d'andata come lezione per mettere in campo idee specifiche. Modello? Klopp è uno dei miei idoli, mi è servito per diventare allenatori. Infortunati? Stiamo migliorando. Domani ci sarà Zakaria, vedremo la rifinitura. Serie A? Ci sono sempre queste discussioni dopo le partite come quella di ieri tra il Dortmund e l'Inter. Noi ci sentiamo parte anche del Dortmund e abbiamo vinto ieri, siamo contenti di questo. In Europa ci sono 5 campionati molto competitivi, con la Premier in testa. Io me la godo, perché il palcoscenico internazionale è bellissimo. Io guardo alle partite europee sempre con il sorriso visto che può succedere di tutto, anche ai club come Barcellona o PSG. Unione gruppo? Tutta la squadra porta avanti le idee che propongo, è importante remare tutti dalla stessa parte: stiamo funzionando molto bene come squadra, è la base per i successi".