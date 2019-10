Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma: "Vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità, sappiamo che la Roma è una buona squadra e ci stiamo preparando per questa partita. Pau Lopez? Sono felice e contento di come sta lavorando e gioca e la sua attitudine verso il gioco. Sono felice di questa piccola sfida domani con lui".