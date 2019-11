Con l'Italia già certa della qualificazione agli Europei 2020 che prenderanno il via in estate, per Roberto Mancini è tempo di esperimenti e contro la Bosnia, nel penultimo incontro valido per il percorso di qualificazione, saranno tante le sorprese del ct della nostra Nazionale in un test che sarà probante al 100%. Dall'altra parte, infatti, c'è una Bosnia la cui qualificazione è sfumata, ma che con Pjanic e Dzeko dovranno preparare i playoff a cui prenderanno parte a partire da marzo.



STATISTICHE - C'è equilibrio nei due precedenti tra Italia e Bosnia: un successo per entrambe le formazioni ospitanti con il punteggio di 2-1. L’Italia di Roberto Mancini ha eguagliato la striscia record di nove successi consecutivi ottenuta da Vittorio Pozzo (nel 1939) con gli Azzurri che non hanno infatti mai vinto nella loro storia 10 gare di fila. L’Italia è imbattuta da ben 38 partite nelle qualificazioni agli Europei (32V, 6N) ed è già un record assoluto. La Bosnia ha subito almeno due gol in cinque delle otto gare disputate in queste qualificazioni per Euro 2020. Leonardo Bonucci (93) raggiungerà, con la prossima presenza, Giacinto Facchetti (94) al 9° posto dei giocatori con più partite nella storia dell’Italia. Federico Bernardeschi ha realizzato due gol nelle ultime due partite con gli Azzurri, l’ultimo giocatore dell’Italia che ha segnato in tre match consecutivi è stato Éder nel giugno 2017.​



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Bosnia (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Pjanic, Cimirot; Visca, Dzeko, Krunic.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne.​