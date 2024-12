Botafogo campione del Brasile con due vecchie conoscenze della Serie A

Getty Images

battendo l'Atletico Mineiro in finale,. Per la terza volta nella storia dopo i successi nel 1968 (con in squadra Gerson e Jairzinho, in gol nella finale mondiale 1970 vinta 4-1 contro l'Italia) e nel 1995 con Beto, ex Napoli.Oggi in squadra ci sono altreNella 38esima e ultima giornata: dopo il botta e risposta fra Savarino e William Gomes,

, secondo in classifica e caduto 1-0 in casa contro il Fluminense lanciato da una rete di Serna.Fifa nel 2025, sorteggiato nel gruppo B con Paris Saint-Germain (Francia), Atletico Madrid (Spagna) e Seattle Sounders (Stati Uniti).