Botafogo-Seattle Sounders: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Nel Gruppo B non ci sono solo i campioni d'Europa delma anche la squadra vincitrice dell'ultimaI brasiliani faranno il loro esordio nelalle 4:00 (ora italiana) delcontro ilche ha vinto la Champions nordamericana nel 2022.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneJohn Victor; Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo, Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore; Artur, Igor Jesus, Rodriguez; Mastriani. All. Paiva.Frei; A. Roldan, Ragen, Bell, Nouhou; C. Roldan, Vargas; de la Vega, Rusnak, Kent; Ferreira. All. Schmetzer.DOVE VEDERE BOTAFOGO-SEATTLE SOUNDERS IN TV - Botafogo-Seattle Sounders sarà trasmessa gratuitamente, come tutte le altre gare della competizione, in diretta su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.Botafogo-Seattle Sounders sarà visibile anche in streaming gratuitamente: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN e accedere con le proprie credenzialiLa telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni