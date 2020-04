Ho visto una nazionale minacciare lo sciopero durante un Mondiale. Ho visto i giocatori sedersi sul divano, incrociando le gambe per protesta.. Questa è la storia del Togo in sciopero ai Mondiali del 2006. Ero l’unico giornalista italiano presente. Non fu bravura, ma un colpo di fortuna.Succede a Wangen im Allgau, vicino al lago di Costanza, nel sud della Germania. 10 giugno 2006, fa un caldo carogna. Le dieci di mattina, campo di allenamento del Togo. Mancano tre giorni al debutto, è la prima volta ai Mondiali. Arrivo lì per caso, i colleghi più esperti sono altrove, io sono al mio primo Mondiale, mi mandano in giro in cerca di storie. La FIFA ha comunicato l’orario di allenamento, ma al campo non c’è nessuno.. Mi muovo con insolita libertà. Nessuno controlla. Dall’altra parte del salone ci sono quattro-cinque dirigenti. In una saletta vicina, da solo, un signore con i capelli bianchi. Indossa pantaloni larghi, legati con una corda; la camicia è abbottonata con soli due bottoni. Sorseggia un liquore con la calma di un maestro zen. Potrebbe atterrare un Ufo lì, in quel momento e lui farebbe spallucce. E’ tedesco, si chiama, ha 68 anni, sono trent’anni che lavora in Africa e non si stupisce più di niente. La Federazione del Togo tre mesi fa, a qualificazione ottenuta, l’ha chiamato in corsa: ci servi tu, gli hanno detto.. Sono tutti dipendenti del Ministero dello Sport e della Comunicazione. Niente di strano, in Togo si usa così: coperti e allineati, tengono famiglia. Tre lavorano per la tv di stato, tre per la radio di stato, tre per le agenzie di stato. Il Togo - ve l’ho detto - è in ritiro nella zona del lago di Costanza. Loro li hanno messi a Wupperthal, vicino a Colonia. Non è proprio comodissimo. Stanno dall’altra parte della Germania, 600 chilometri più in là. Come se la Roma si allenasse a Trigoria e i giornalisti la seguissero da Trieste.. Il suo stipendio gli altri se lo sognano, quindi è lui che rappresenta la squadra quando è l’ora di battere cassa. Adebayor fa avanti e indietro dal divano dove raduna gli altri al tavolo dove ci sono i dirigenti. Parlano tutti al telefono e noi giornalisti - io e gli altri nove del Togo - siamo lì, seduti in un angolo. Ci pare di essere al cinema. Succede sempre qualcosa. Ad un certo punto un giocatore si alza e affronta a muso duro un dirigente. Lo spinge in là, l’altro reagisce, c’è un parapiglia, poi i due si staccano e tornano ai loro eserciti. Ne vedo due uscire col trolley dall’hotel, i colleghi africani mi dicono che se ne vogliono andare.. Appaiono all'improvviso, poi spariscono. Pure la hall si è svuotata. Le vedo andarsene un paio d'ore dopo, a passo svelto.Intanto il tempo passa e sono saltati due allenamenti, ma a nessuno sembra interessare, men che meno al ct, Pfister: lo vedo salire in camera nel tardo pomeriggio con la bottiglia di un liquore che non riconosco, non scenderà più., loro. Il Togo perderà 2-1 a Francoforte contro la Corea del Sud, 2-0 a Dortmund contro la Svizzera e 2-0 a Colonia contro la Francia. Quella sarà la prima e ultima partecipazione ad un Mondiale. Non ho mai saputo se i giocatori hanno avuto i soldi pattuiti. Otto Pfister se n’è andato un minuto dopo la fine del Mondiale, accordandosi con una squadra del Sudan. A ottant’anni - un paio d’anni fa - era ancora nel giro, faceva parte dello staff dell’Afghanistan. Evidentemente non gli piacciono le comodità. Adebayor ha avuto una gran bella carriera, ha giocato nel City, nel Real e nel Tottenham. Prima dell’emergenza Coronavirus era all’Olimpia, in Paraguay. Per qualche anno sono rimasto in contatto con il collega del Togo, poi abbiamo smesso di scriverci. Circa un anno dopo il Mondiale, passando velocemente le agenzie in redazione, lo sguardò si fermò su una notizia: in Togo era successo un casino, un paio di dirigenti della Federazione erano finiti a processo per riciclaggio.