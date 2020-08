Il mondo della boxe è in lutto: a 81 anni, dopo una breve malattia, è infatti morto Sandro Mazzinghi, uno dei più grandi pugili italiani, campione del mondo superwelter nel ’61 e storico rivale di Nino Benvenuti.





A darne la notizia la famiglia, la moglie Marisa e i figli David e Simone: “Diamo il triste annuncio della scomparsa. Tutti sapete quanto amore aveva per il prossimo e per l'onestà che ha sempre avuto nei confronti di tutti. Per noi oggi è un giorno triste ma non possiamo che andare orgogliosi per l'uomo, l'atleta, il Campione e il padre che stato. Ciao Babbo non ti dimenticheremo mai resterai sempre con noi e con tutti quelli che ti hanno voluto bene”.