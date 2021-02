Dopo una serie di prestiti non del tutto convincenti, Lucas Boyé all'Elche sembra essere riuscito a trovare l'ambiente giusto per mettere in mostra le sue qualità. L'argentino sta giocando con grande continuità ed è diventato un pilastro della formazione spagnola, tanto che l'ipotesi che a fine stagione l'Elche eserciti la clausola per il riscatto del cartellino dell'attaccate sta prendendo sempre più piede.



Una buona notizia per il Torino, considerato che Boyé non rientra nei piani della società e da anni il club granata sta cercando di venderlo a titolo definitivo.