Tempo di Europa League, Braga e Roma si affrontano entrambe reduci da una vittoria in campionato che vale sia per Fonseca che per Carvalhal il terzo posto. Il tecnico dei portoghesi, dopo aver battuto il Santa Clara, ha commentato la partita in maniera decisamente soddisfatta: “Grande vittoria, era fondamentale la risposta soprattutto a livello psicologico visto la sequenza di partite importanti". Ora l’Europa League e la supersfida contro la Roma nei sedicesimi: “Chiudiamo la pagina del campionato e ci concentriamo totalmente sull’Europa – si legge su ‘O Jogo’ – . Ci sarà una grande partita con la Roma, la più importante della nostra vita perché è la prossima. Affronteremo un avversario top a livello internazionale e cercheremo di fare un buon risultato. Questo è l’unico nostro pensiero”.