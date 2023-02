Giovedì di coppe con le italiane protagoniste. Europa League ma anche Conference, con la Fiorentina che alle 18.45 giocherà a Braga per l'andata dei playoff; la partita sarà visibile in tv su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su Dazn e Sky Go. Italiano dovrà fare a meno di Sottil e Brekalo rimasto a casa per un affaticamento, con Gonzalez e Jovic dovrebbe giocare Saponara in pole su Ikoné e Kouamé. In difesa spazio per Terzic e a centrocampo ci sarà Castrovilli. Tutti a disposizione per l'allenatore del Braga Jorge, che dovrebbe schierare la formazione dipo nella quale ci sarà anche l'ex Genoa Medeiros.



Le probabili formazioni:

Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Tormena, Niakaté, Sequeira; Racic, Al Musrati; Medeiros, A. Horta, R. Horta; Banza. All.: Jorge.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Italiano.