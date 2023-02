Sasha Kokorin a Firenze ha lasciato un ricordo tutt'altro che indelebile. Tanto che il board viola non ci ha pensato due volte a spedirlo in prestito a Cipro all'Aris Limassol. Il russo, però, sta vivendo un buon momento. Ne ha parlato il tecnico dei ciprioti Alexei Shpilevsky a Rb spot: "Il suo futuro dipenderà anche dalla Fiorentina. Il nostro proprietario dovrà mettersi d'accordo con Sasha per trattare lo stipendio. Ma la Fiorentina vorrà lasciarci Kokorin? Ora come ora è in forma. Se continua a giocare così lo vorranno tenere. Qui sta facendo vedere il suo grande livello tecnico."