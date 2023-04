Quattordici minuti, recupero compreso.Entrato al minuto 84’, il belga ha stazionato sulla parte destra del campo: qualche pallone toccato e nient'altro. Troppo pochi i minuti per incidere realmente in un Milan arrivato al gong disordinato e in preda alla fretta,Peggio è messo solo Yacine Adli, in fondo nelle gerarchie. Tutte scelte legittime quelle dell’allenatore, ma un dato balza all’occhio chiaramente: da mesi ormai, Brahim Diaz viene preferito a De Ketelaere,- Partiamo dai fatti:(che ha manifestato finora l’intenzione di riportarlo a casa a giugno),E ancora: De Ketelaere, negli ultimi sei mesi,Esattamente con l’Empoli (era il 10 ottobre), e più recentemente con la Fiorentina nella sfida persa 2-1 al Franchi. Se prendiamo in considerazione il medesimo periodo,Il bottino del 23enne, sempre nel massimo campionato italiano e nel tratto della stagione sotto osservazione,Statistiche che fanno capire chiaramente come Brahim sia un punto fermo di Pioli, decisamente meno De Ketelaere, utilizzato col contagocce. Questo, ripetiamo, nonostante da una parte ci sia un calciatore in prestito, e dall'altra un ragazzo- L’esclusione costante dall’undici titolare del 22enne, pagato oltre 30 milioni di euro in estate,De Ketelaere ne era la copertina, e la conseguenza viene di fatto automatica. I motivi dell’esclusione continua sono abbastanza misteriosi, anche perché, come ammesso dallo stesso allenatore,"Può giocare non da esterno, ma sulle trequarti o sul centrodestra.Non è un cambiamento che gli può creare difficoltà". Lo vedremo col Bologna sabato prossimo? Non resta che aspettare.