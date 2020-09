2020 da ricordare per Brahim Diaz. Non solo per il trasferimento dal Real Madrid al Milan. Quest'anno l'attaccante spagnolo classe 1999 ha iniziato una storia d'amore con la cantante Ana Mena, 23 anni. Protagonista di tormentoni musicali nelle ultime tre estati italiane: prima con il torinese Fred De Palma ("D'estate non vale" nel 2018 e "Una volta ancora" nel 2019) e ora con il campano Rocco Hunt in "A un passo dalla Luna".



