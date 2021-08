Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Brahim Diaz ha dichiarato: "Amichevole col Real Madrid? Abbiamo fatto una grande partita, con entusiasmo e voglia di vincere, è qualcosa di buono verso la prima in Serie A. Ho provato il tiraggir, come si dice qui, ma il portiere ha fatto una buona parata. In questa stagione voglio dare tutto per fare gol e assist".



SUL GOL ALLA JUVE - "E' stato importante per me e per la squadra, la Juve è una squadra forte. Abbiamo fatto una grande partita, ci ha fatto bene per il finale dell'anno scorso".



SU IBRAHIMOVIC - "Mi parla sempre, mi dà buoni consigli. Ha un'esperienza incredibile nel mondo del calcio, fa sempre la differenza, sia quando gioca che quando è fuori".



SUL RITORNO AL MILAN - "Ringrazio tutti, la verità è che è un onore giocare per il Milan e per i suoi tifosi. Si meritano tutto, sono molto felice di stare qui, è una squadra incredibile".