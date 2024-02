Brahim Diaz non dimentica il Milan: 'Lo seguirò sempre. Sento più Theo Hernandez che la mia ragazza!'

Un'altra notte europea da protagonista assoluto. Non c'è Jude Bellingham, la scena se la prende Brahim Diaz: suo il gol che decide Lipsia-Real Madrid, andata degli ottavi di UEFA Champions League, una magia personale che regala ai blancos una sofferta vittoria. E nella testa dello spagnolo c'è sempre spazio per la sua ex squadra: il Milan.



Una serata agrodolce per Brahim, visto l'infortunio muscolare accusato nel finale, ma per fortuna non sembra trattarsi di nulla di grave come spiega lo stesso giocatore a Sky Sport al termine della partita: "Sto bene, penso che non sia niente di serio al polpaccio. Quindi bene, sempre positivo".



IL GOL - "E' stata una grande serata, un grande anche. Sono contento di aver aiutato la squadra. Voglio salutare il mio amico Jude Bellingham, che è infortunato, so bene quanto ci tiene a giocare queste gare. I suoi complimenti social? Ci scriviamo ogni tanto anche sui social, mi hanno detto quello che ha scritto".



Oh my god Brahim!!! — Jude Bellingham (@BellinghamJude) February 13, 2024

- ". Per me è stato incredibile, un'esperienza unica e voglio bene a tutti lì. Ringrazio i rossoneri,".- "Gli ho scritto per il suo gol. Parlo più con lui che con la mia ragazza (ride, ndr)".- "Seguo sempre il Milan e lo seguirò sempre anche in futuro".- "Quello che voglio fare è giocare bene con il Madrid e aiutare la squadra, fare quello che posso in campo. Se poi arriverà la chiamata della Spagna sarò pronto".