Un'altra occasione, per ripartire, per lasciare il segno. Stefano Pioli medita di confermare Brahim Diaz alle spalle della punta, nel collaudato 4-2-3-1 che lunedì sera sfiderà lo Spezia. Là davanti c'è possibilità di scegliere, la coperta non è corta come nel reparto difensivo e in mezzo al campo, maUn'ulteriore iniezione di fiducia per un giocatore che è stato sempre al centro del progetto, ma complice il covid, ha vissuto una stagione di luci e ombre. E ora ha bisogna di svoltare.- Quello dell'andata, il 25 settembre scorso,. Una rete preziosa, da tre punti, nel finale, dopo che Verde aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Daniel Maldini.. Troppo poco per un giocatore delle sue qualità, per un numero 10, non solo per la maglia che ha sulle spalle. Il Milan ha voluto fortemente la sua conferma, ora si aspetta il salto di qualità.Maldini e Pioli non hanno dubbi sulla scelta fatta, sono consapevoli che il percorso di crescita passa da qualche incidente di percorso,Vuole capire se Brahim, ​tornato in estate dal Real Madrid in prestito biennale oneroso (3 milioni di euro, 1.5 a stagione) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro e controriscatto a favore dei blancos di 27 milioni di euro, possa meritare l'investimento. Possa essere il futuro.