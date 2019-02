A meno di una settimana dalla chiusura, ufficiale, del mercato invernale, è già tempo di pensare all'estate. In casa, per esempio, Leonardo, Maldini e Gazidis sono al lavoro per programmare l'estate che, nelle speranze del club, dovrà portare al rientro in Champions League. Per questo motivo a gennaio sono stati spesi oltre 70 milioni di euro per regalare a Rino Gattuso Paquetá e Piatek, i due tasselli che mancavano nella corsa all'Europa che conta.in grado di allargare la sua possibilità di scelta. Leonardo ci ha provato, ma i tentativi più o meno convinti per i vari Carrasco, Saint-Maximin e Groeneveld si sono poi risolti in un nulla di fatto.Classe '90,, Brahimi rappresenterebbe un'coi Dragoes.. Nessuna decisione presa per il momento, non c'è fretta, ma riflessioni in corso. A non convincere sono i 29 anni che l'ex Granada compirà tra pochi giorni, che non rientrano nel profilo ideale degli acquisti del nuovo Milan voluto dalla dirigenza e, in particolar modo, da Gazidis.