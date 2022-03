L’ex dirigente del Milan, ora ds della Cremonese, Ariedo Braida, ha parlato ai media presenti a margine della presentazione del libro “Milanello, la casa del Diavolo” di Peppe di Stefano, sulla storia del centro sportivo rossonero:



SERIE B - “Diciamo che le cose stanno andando abbastanza bene, speriamo che continuino. Ieri con il Pordenone abbiamo fatto una fatica terribile, mi auguro che la testa della classifica cambi il meno possibile in testa”.



GIOVANI CREMONESE - “Da noi ci sono alcuni giovani molto bravi, che hanno delle prospettive importanti. Nel calcio non sempre un ragazzo riesce ad esprimersi al meglio subito. Non ci sono solo Fagioli e Carnesecchi, penso a Zanimacchia, Gaetano, Okoli”.



MILANELLO - “Le grandi storie si costruiscono con l’appartenenza, trasmettendo la magia anche alle persone che frequentano le strutture. Tutto questo va a riflettersi sul campo. Spero che il Milan raggiunga il suo obiettivo”.



PIOLI - “Ha dimostrato con i fatti. Molte volte si parla molto, lui è riuscito a creare un mix perfetto. Nel calcio c’è sempre qualcuno pronto a fare lo sgambetto, bisogna stare attenti. Ma sì, deve essere scudetto”.