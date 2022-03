Il futuro, stavolta prossimo, dicontinua a essere accompagnato da molti punti interrogativi, ma con, in attesa della prossima gara dei rossoneri, dopodomani sera a Cagliari., nella sfida contro la Juventus, quando non riuscì nemmeno a finire il primo tempo fermato dal suo ultimo infortunio., malgrado la squalifica per la prossima gara di giovedì contro la Repubblica Ceca, sulla strada dei mondiali. “Lui far parte del gruppo – ha detto il c.t. Andersson – ma, strettamente legata alle due precedenti, sulla quale vale la pena riflettere., perchélo ha già superato a suon di gol nelle gerarchie. A questo punto, quindi, lo svedese deve rassegnarsi al ruolo per lui indigesto di riserva, perché non ha la tenuta atletica per giocare dall’inizio alla fine e Pioli non può lasciarsi condizionare dal carisma e soprattutto dal suo ”ego”. Lo stesso discorso vale sicuramente per il c.t. svedese, che non può pensare di restituire il ruolo di titolare a un giocatore a corto di condizione.Il presente, per questo finale di campionato, ed eventualmente anche per il prossimo se davvero rinnoverà il contratto, può quindi, da calare nel finale quando gli avversari sono più stanchi.Ricordare, per credere, il caso dell’ex milanista ed ex napoletano, che a 34 anni approdò alla Juventus e per quattro stagioni, fino a quando ne aveva quasi 38, accettò di andare in panchina malgrado il suo glorioso passato, pronto a sostituire nel finale Anastasi o Bettega, i due attaccanti titolari. E con i suoi gol, “alla Altafini” appunto, aiutò la Juventus a vincere due scudetti. Il brasiliano, con la sua umiltà, diede un grande esempio ai compagni ritagliandosi un ruolo importantissimo, che poi non ha più avuto imitatori e proprio per questo è ancora oggi citato a più di quarant’anni di distanza.Se lo svedese non cercherà di imporre la propria presenza, anche in chiave nazionale, tra l’altro mancando di rispetto a, il Milan avrà davvero una freccia in più nel proprio arco per vincere lo scudetto.perché in campo il nome e il passato non contano, quando la testa, prima delle gambe, non ragiona nell’interesse della squadra. Il discorso vale a maggior ragione per il futuro,. Mai come in questo caso, quindi, tocca alla società anticipare il problema, perché con o senza lo scudetto il Milan dovrà alzare l’asticella degli obiettivi il prossino anno. E per quello che si è visto in questa stagione,Proprio pensando al suo desiderio di giocare il Mondiale, se la Svezia ci arriverà, il Milan potrebbe però essere costretto a confermarlo, con tutti i rischi del caso.