Da un obiettivo dell'Inter al possibile ritorno al Milan: c'è tutto nella lunga intervista concessa a RMC Sport da Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona.



RAFINHA - "Questa mattina ho visto suo padre. Il ragazzo sta giocando benissimo negli Usa, ha qualità e talento: non è detto che non si fermi. Pista italiana? Penso proprio di no".



RITORNO AL MILAN - "Leonardo è bravissimo, io sto bene al Barcellona. Se il Milan volesse chiamarmi può farlo. Higuain era indispensabile per i rossoneri, mi auguro possano tornare in Champions".