Massimo Brambati parla a Tmw Radio di Milinkovic Savic: "Milinkovic è un giocatore che quando in condizione fa la differenza. Io non lo vedo in realtà come il primo Milinkovic. A mio avviso ha qualche chilo di troppo. I gol che ha segnato li ha fatti con squadre di seconda fascia. Se dovessi spendere i soldi che girano attorno al suo nome, vorrei avere la certezza che sia in grado di incidere ad alto livello".