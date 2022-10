L'ex responsabile dell'area tecnica delldal 2003 al 2014 Marconon ha dimenticato il suo passato nerazzurro. Oggi il dirigente è direttore strategico dell'agenzia di procuratori First, e vede in Serie A tanti vecchi protagonisti della sua Inter, a partire dall'intreccio di lunedì sera tra la Roma di Mourinho e la Sampdoria di Stankovic: "" ha detto a Il Secolo XIX. Che sensazione rivederli in campo uno di fronte all'altro? "Piacevole: José è stato allenatore vincente dell'Inter, Dejan una delle nostre colonne per tanti anni, sono felice di vederli di fronte. E mi fa piacere che Stankovic prosegua la carriera da allenatore e si misuri in A con la Samp".Mourinho cosa ha di speciale? "e porta questa diversità al top della qualità: ottiene e ha ottenuto quel che merita. Non c'è un istante con lui a cui sono più legato, mi sono divertito ogni giorno, per un dirigente i momenti più belli a volte non sono le partite, anche se importantissime, ma quelli in cui puoi goderti con calma le persone". La presenza dello Special One consentì all'Inter il salto di qualità, può fare lo stesso con la Roma? "Con Thiago Pinto ha un ottimo feeling,. Il primo è stato l'anno dell'immissione di una nuova mentalità, questo è l'anno dell'adattamento, con un po' di fortuna può andare in Champions ma lui punta allo scudetto e se non è in questa stagione sarà la. In questo momento della sua vita e della sua carriera è perfetto per la Roma".In chiusura, una risposta a Moratti. L'ex numero uno nerazzurro qualche giorno fa ha dichiarato che Branca gli avrebbe portato Haaland: "Con Moratti ci vediamo spesso, gli parlo di Haaland già dal Salisburgo e poi quando c'era lui con gli attaccanti non c'era bisogno di insistere: è un intenditore, per cui". conclude.