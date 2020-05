Marco Branca è stato per anni il responsabile dell’area tecnica dell’Inter, con cui ha vinto 15 tra coppe e campionati. Il dirigente è stato intervistato da “Libero”, ecco uno stralcio delle sue parole su un mancato passaggio alla Roma: “Oggi faccio l’osservatore, vivo in Svizzera, aspetto l’opportunità giusta. Un paio di volte sono stato vicino alla Roma ma per fare le cose bisogna essere in due”.