L'Argentina pareggia contro il Cile e perde terreno dal Brasile, che vince ancora, centrando la quinta vittoria in cinque turni di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. A Porto Alegre, contro l'Ecuador, la formazione di Tite vince 2-0, nel segno di Neymar.



O'Ney è autore di un gol e di un assist: apre il match Richarlison dopo l'ora di gioca, con un piazzato destro dalla sinistra dell'area di rigore, poi lo chiude l'asso del Paris Saint-Germain su rigore, al 94esimo. 15 punti in 5 partite, il Sudamerica ha un padrone assoluto nelle qualificazioni. In campo Alex Sandro e Danilo, titolari a destra e a sinistra, e i due ex Milan e Inter Paquetà e Gabigol.