. Tre i match in programma:. Tanta Serie A nella Celeste, con Godin, Caceres, Bentancur e Vecino in campo dal 1'.: apre Mina, raddoppia Uribe, chiude Luis Diaz per i Cafeteros, tra i cui protagonisti figuravano Ospina, Cuadrado, Muriel e Duvan Zapata.. Primo match per l'Albiceleste dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, omaggiato con una maglia speciale e una statua da 5 metri svelata nel pre-partita. All'Estadio Unico Madre de Ciudades di Santiago del Estero, i padroni di casa vanno in vantaggio con un rigore di Leo Messi. Dell'interista Sanchez, 13' dopo, il definitivo pareggio. In campo, tra i calciatori della Serie A, Romero, Martinez Quarta, De Paul, Lautaro, Medel, Pulgar e Sanchez.