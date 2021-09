Il commissario tecnico del Brasile Tite è tornato a parlare della famigerata partita con l'Argentina dello scorso 5 settembre - con l'ingresso in campo dei rappresentanti dell'agenzia sanitaria locale e la successiva inchiesta aperta dalla Fifa - puntando il dito contro Messi e compagni. "Nel calcio non tutto è permesso. Giustizia, leggi, rispetto e gerarchie esistono, ci sono delle regole da rispettare. Non so sinceramente cosa sia successo nello specifico, non posso giudicare, ma non si può dimenticare che esiste la legge. Serve un po’ di rispetto. Io voglio che la partita si giochi, ma se è stato commesso un errore la legge deve valere", ha detto l'allenatore brasiliano alla stampa del suo Paese.



Nello specifico, la polemica verte sul comportamento degli argentini Emiliano Martinez, Romero, Lo Celso e Buendia, entrati in territorio brasiliano senza aver ottenuto l'esenzione dal periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni necessario per quei calciatori provenienti dalla Premier League inglese. Una versione dei fatti che è stata contestata dalla Federcalcio di Buenos Aires, che ha provato a dimostrare - con tanto di documenti - la richiesta di autorizzazione per i propri tesserati con un mese di anticipo rispetto alla disputa della partita.