Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di non aver potuto vedere una partita di calcio in uno stadio dello Stato di San Paolo perché per entrare aveva bisogno di un certificato di vaccinazione contro il coronavirus, che non ha in quanto non vaccinato.



"Volevo andare a vedere la partita di Santos (contro il Gremio) e mi hanno detto che dovevo essere vaccinato, perché?", si è chiesto il capo dello Stato parlando con un gruppo di suoi simpatizzanti.



"Ho più anticorpi di chiunque abbia preso il vaccino", ha aggiunto Bolsonaro, che ha contratto la malattia nel luglio dello scorso anno, quando rivelò di essere guarito grazie all'idrossiclorochina.



Il leader di estrema destra è a Guarujà, sulla costa di San Paolo, per trascorrere qualche giorno di vacanza in con concomitanza con il ponte festivo che termina domani, giorno di Nossa Senhora de Aparecida, patrona nazionale.



Il mese scorso, quando ha partecipato all'assemblea generale dell'Onu, Bolsonaro non è potuto entrare in una pizzeria di New York per non avere con sé il certificato di vaccinazione.