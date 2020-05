Gabriel Barbosa è stato uno dei tormentoni delle scorse settimane, con il Flamengo che ha deciso di investire circa 18 milioni per acquistarlo a titolo definitivo dall'Inter al termine di una stagione da 37 gol in 47 partite. Ora Gabigol torna sotto i riflettori, ma non per meriti sul campo: è al centro di una vera e propria bufera. Mentre il Brasile vede il record di decessi per coronavirus in un giorno (882) e il Flamengo registra 38 infetti in una settimana (club brasiliano con il più alto numero di contagi), l'attaccante trascorse serenamente la quarantena tra grigliate e festini con amici. L'accusa lanciata da O Dìa è sostenuta anche dai vicini di casa di Gabigol: "Se la spassa di continuo, organizzando feste e grigliate con decine di amici. Domenica scorsa lo abbiamo anche visto con diverse persone alle sue spalle durante una chat in rete. Per non parlare della musica a tutto volume, con la quale ci ha tenuto svegli fino alle 6 del mattino".