Il Brasile ha vinto il Mondiale Under 17. Grazie a un'altra rimonta dopo quella in semifinale con la Francia (che ha battuto l'Olanda nella finale per il terzo posto). Al vantaggio del Messico con Bryan Gonzalez, i padroni di casa verdeoro (che avevano eliminato l'Italia ai quarti) hanno risposto negli ultimi dieci minuti con Kaio Jorge su rigore e Lazaro, autore del gol decisivo nel recupero.



Mondiale Under 17 - Finali



1° posto

Messico-Brasile 1-2

66' Bryan Gonzalez (M), 83' rig. Kaio Jorge (B), 90+3' Lazaro (B)



3° posto

Olanda-Francia 1-3

15' Taabouni (O), 22', 54' e 62' Muinga (F)