Patryck e Peglow su assist di Pedro Lucas lanciano il Brasile ed eliminano l'Italia ai quarti di finale del Mondiale Under 17. Giovedì i padroni ci casa sfideranno i pari età della Francia, che ha battuto 6-1 la Spagna. L'altra semifinale è Olanda-Messico.



Italia-Brasile 0-2

GOL: 6’ Patryk; 40’ Peglow

ITALIA (4-3-2-1). Molla, Lamanna (72’ Barbieri), Dalle Mura, Pirola, Ruggeri; Brentan (62’ Oristanio), Panada (C), Udogie; Gnonto, Tongya, Cudrig (80’ Capone). (A disp. Rinaldi, Gasparini, Arlotti, Boscolo, Giovane, Moretti, Riccio). All. Nunziata.

BRASILE (4-2-3-1): Donelli, Couto, Henri (C), Patrick, Patryk; Costa, Cabral; Veron, Lucas (74’ Sandry), Peglow (82’ Garcia); Kaio Jorge. (A disp. Pitaluga, Cristian, Noga, Renan, Araujo, Lazaro). All. Dalla Dea.

Arbitro: Adonai Escobedo (Messico).

Ammonito: Pirola.