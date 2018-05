Visto in Italia con la maglia del Milan, Nelson Dida, ex portiere rossonero e del Brasile, parla a Sportmediaset.it di Alisson, estremo difensore della Roma: "È un grande portiere e sta facendo molto bene. Già all'Internacional si vedevano le sue grandi doti tecniche e ora lo sta dimostrando anche alla Roma. Dopo un anno in panchina come vice Szczesny si è preso il suo posto. Si è guadagnato la maglia della Nazionale con ottime prestazioni e ora è un pilastro Sta crescendo giorno dopo giorno e ha ancora grandi margini di crescita. Real Madrid? Ora deve stare tranquillo e non pensare al mercato. Lui sa cosa fare e cosa è meglio per il suo futuro".



SUL MONDIALE - "Brasile favorito? Penso di sì perché la squadra è fortissima e anche l'ambiente è molto sereno. Possiamo conquistare il sesto Mondiale, ma dovremo stare attenti a Germania e Argentina. Loro sono le avversarie che temo di più. Neymar? Lui è la nostra stella e tutti facciamo il tifo per lui. È un grandissimo attaccante e gioca con dei compagni forti: il gruppo è molto compatto e in Russia lo dimostrerà. Un Paese intero è sulle loro spalle".



IL RICORDO - "Indimenticabile il 2002 quando ho alzato la coppa al cielo. Vincere è sempre il ricordo più bello. Un'emozione che ricordo ancora, un successo importante per il Brasile: è stato qualcosa di speciale. È stata una festa del calcio. Menzione speciale per la punizione di Ronaldinho contro l'Inghilterra: un grandissimo gol che ricordo con affetto"