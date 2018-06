Dopo la gara vinta ieri dal suo Brasile contro la Costa Rica, in cui ha servito un prezioso assist a Neymar, Douglas Costa ha parlato alla Stampa: "Io decisivo dalla panchina? L'ho imparato con Allegri. Deve essere il mio destino, anche se con la Juve c'è il tempo di lasciare il segno, qui sarebbe bello avere un posto da titolare perché il Mondiale è corto. Ma il gruppo è solido, non sono in ansia per il posto fisso".



DALLA JUVE A NEYMAR - "Cosa mi ha insegnato l'Italia? Ad aspettare, anzi mi correggo: a essere pronto. Quando entro so che posso essere subito efficace, con Allegri è successo tante volte. Da me ci si aspetta la reattività, la risposta immediata. Sono contento di quel che ho fatto, credo si sia visto che sono a questo livello, che posso stare nella nazionale. Neymar? È molto emotivo, ma genuino. Sono felice di avergli dato una mano a sbloccarsi".