Durante la sfida contro l'Italia, il Brasile ha trovato una vittoria decisiva per il passaggio del turno. Decisiva è stata Marta, la più popolare giocatrice della nazionale verdeoro che ha anche superato il record di gol Mondiali di Klose. Stando a quanto riportato da Globo.esporte, però, il fatto che Marta abbia giocato con indosso il rossetto di Avon (marca per la quale ricopre il ruolo di testimonial) rischia di creare non pochi problemi. La FIFA, infatti, ha un atteggiamento decisamente restrittivo per quanto riguarda la promozione in campo di prodotti che non siano legati agli sponsor ufficiali.