I Mondiali stanno per entrare nella fase più calda e la maggior parte degli appassionati di calcio spera in una semifinale tra le due grandi rivali: Brasile e Argentina. Di questa stessa opinione anche Fred, ex attaccante dei verdeoro e del Lione, tra le altre.



L'ex giocatore, ora commentatore, si è espresso così alla versione brasiliana di Espn. "Non vedo l'ora che si giochi Brasile-Argentina, voglio questa come semifinale dei Mondiali. E vi dirò di più. Voglio il caos, le risse, le giocate irriverenti di Neymar e Messi che scoppia in lacrime'. Fred è stato la punta della Selecao nel 2014, dopo aver partecipato anche ai Mondiali del 2006.