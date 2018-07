Dopo la clamorosa eliminazione della Spagna contro i padroni di casa della Russia e la vittoria ai rigori della Croazia sulla Danimarca, prosegue il programma di finale degli ottavi con altre due sfide. Alle 16, il Brasile, che deve fare a meno dell'acciaccato Marcelo, affronta il Messico del profe Osorio, a caccia di un'altra impresa dopo il successo di misura nella fase a gironi sulla Germania. Alle 20, a Rostov il Belgio di Mertens e Lukaku sfida la sorpresa Giappone, secondo nel Gruppo H davanti a Senegal e Polonia.



PROBABILI FORMAZIONI



BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, Ayala, Alvarez, Gallardo; Herrera, Guardado; Layun, Vela, Lozano; Hernandez.



BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard.

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako.



DOVE VEDERLE - Entrambe le sfide in programma oggi, valide per gli ottavi di finale, saranno visibili in diretta su Canale 5 e su Mediaset Extra.