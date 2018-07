Chissà se saranno davvero due non-partite. Come sembrano. Quinto e sesto ottavo di finale ai Mondiali, alle 16 Brasile-Messico e alle 20 Belgio-Giappone. Sono Brasile e Belgio due squadre che possono vincere questo titolo? La risposta è senza dubbio sì. E se la risposta è immediata, sulla loro strada che ci stanno a fare Messico e Giappone?

I messicani, guidati da Osorio che ha allenato il San Paolo e conosce bene quel calcio, sono sembrati una curva. In ascesa netta quando hanno fatto uscire il sangue dal naso ai tedeschi, all'esordio; una barca alla deriva spinta contro gli scogli dagli svedesi, all'ultima, salvati dai miracoli coreani. Quel Messico lì ne prende tanti dal Brasile, come potremmo aspettarcene uno diverso?

E il Giappone, quel Giappone che si è messo a fare melina pur perdendo contro la Polonia? Cosa dovrebbe mettere in evidenza una nazionale arrivata a quel segno di pochezza che ancora non si era mai visto a questi livelli? Contro un Belgio che ha risparmiato i migliori proprio per questa partita?

Non ditemi che finiranno diversamente perchè non ci credo. E allora si va a caccia delle quote. Ci sono. Due belle quote. E una finale, molto buona.



GIOCANDO I MONDIALI



Brasile-Messico Coutinho marcatore si (quota 3,00)

Belgio-Giappone Lukaku marcatore si (1.90)



L'ambo vale 5.70 volte la posta



@calcioepepe