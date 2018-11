: dopo solo sette minuti dall'inizio dell'amichevole tra, l'attaccante delha abbandonato il campo per un dolore all'interno coscia della gamba destra, al suo posto è entrato Richarlison. Si teme uno stiramento.Non bastasse Neymar, a tenere in apprensione il PSG ci pensa anche Kylian Mbappé che si infortuna con la Francia: al 36' dell'amichevole con l'Uruguay, il classe '98 ha abbandonato il terreno di gioco per un problema alla spalla destra dopo uno scontro con il portiere Campana.