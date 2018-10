Icona con la numero 10, una maglia che però non voleva. Intervistato da UOL Esporte, il fuoriclasse di Brasile e PSG Neymar racconta: "Robinho è sempre stato il mio idolo più grande. Al Santos volevo giocare con il suo numero 7 e così ho iniziato a farlo. Dopo, quando è tornato, ovviamente ho ceduto a lui quello che era il suo numero e ho preso l’11 che era la seconda scelta che più mi piaceva. Prima della Confederations Cup il ct era Scolari e stava distribuendo le numerazioni per rendere ufficiali i numeri di maglia, io gli dissi che mi piacevano il 7 e l’11 ma in quel momento Dani Alves, che era vicino a me, mi ha guardato e mi ha detto 'tu sei il 10, prendilo. Devi assumerti la responsabilità di vestire quel numero'".