Dopo la dolorosissima sconfitta del Brasile ai quarti di finale dei Mondiali, maturata per mano di una mai doma Croazia, Neymar cercato le parole per descrivere le sue emozioni: “È un incubo. Non riesco a credere a quel che sta succedendo. Questa sconfitta farà male per molto tempo, ecco perché sono così triste. Vorrei ringraziare i tifosi brasiliani per il sostegno. Purtroppo, non abbiamo realizzato i nostri sogni ma questo fa parte del calcio. Ora è il momento di tornare a casa, piangere e soffrire per la sconfitta. Non sono lucido. se decidessi di lasciare oggi il Brasile sarebbe affrettato, però non posso garantire nulla." – ha dichiarato il numero 10 della Seleçao.